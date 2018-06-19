Малахов пойман на откровенной подставе

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Последнее творение поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» активно поддается критике не только со стороны профессионалов, но и его поклонников. Несмотря на это, Андрей Малахов проявил откровенное «лизоблюдство» перед звездой, расхваливая его хит.

Различные ток-шоу на российском телевидении часто посвящены звездам шоу-бизнеса, где собравшиеся восхваляют кого-то из знаменитостей. Достаточно часто такие эфиры проводит знаменитый ведущий Андрей Малахов, который расхваливает своих гостей так, как еще баснописец Крылов описывал в своем знаменитом произведении: «За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он кукушку».

Такой информацией поделился член Государственной Думы по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, который также бывает гостем подобных передач. Чиновник заявил, что на российском ТВ не любят показывать критики в адрес звезд, даже если они ее полностью заслужили. Так, Манукян был гостем программы «Привет, Андрей!» от 16 июня, где речь шла о Киркорове и его последнем клипе. Подобные эфиры для многих являются лишним поводом показаться на экране, но депутат решил выставить ряд условий, на которых он готов приехать на эфир.

Такой поворот событий не подошел руководству программы, и Манукяна не пригласили, а позднее он выяснил, что формат передачи предполагал только оды в адрес Киркорова и его клипа. Так что Малахов оказался пойман на откровенной подставе. Оказалось, что это был выпуск о пародиях на клип «Цвет настроения синий», которые отбирал сам Киркоров и команда Малахова. Авторам пародийных видео в стиле «Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету!» Филипп Бедросович вручил подарки. Передача выйдет в эфир 23 июня.