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У 63-летнего Кузьмина роман с молодой избранницей

Сегодня, 14:07

Как стало известно, Владимир Кузьмин и Екатерина Трофимова не смогли сохранить брак. По некоторым данным, пара развелась еще год назад.

63-летний Кузьмин неоднократно был замечен с 26-летней блондинкой Светланой. Именно поэтому певцу приписывают роман с молодой избранницей. Вместе их видели на концертах рок-музыканта и на таких курортах как Ямайка и Майами.

Репортерам удалось выяснить информацию о Светлане. Она родилась в Калининграде, но после окончания университета переехала в Москву, где и познакомилась со своим избранником. В Москве девушка закончила бизнес-школу. В окружении 63-летнего Кузьмина говорят, что тот сделал любимой необычный подарок – яхту с названием «Красотка». Дело в том, что избранница певца обожает яхтенный спорт.

14 июня стало известно о разводе Кузьмина. Об этом артист сообщил сам. Бывшая супруга Владимира младше Кузьмина на 26 лет.

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