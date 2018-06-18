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Поклонники Примадонны опубликовали редкий семейный кадр с близнецами

Сегодня, 13:50

В немолодом возрасте Алла Борисовна решилась второй раз стать матерью. И конечно, теперь к их семье приковано еще больше внимания.

Недавно подписчики Примадонны на одной из фанатских страниц, посвященной певице, опубликовали милый редкий семейный кадр, где Гарри и Лиза еще только начали становиться на ножки. На фото запечатлена вся семья Галкиных – муж Максим, Алла Борисовна и их подрастающие двойняшки. Как объяснил потом глава семейства, их это не удивило, ведь они и сами публикуют фото их детей.

Скоро близнецам Гарри и Лизе исполнится пять лет, и появились они от суррогатной матери. Как отметил Максим Галкин, их детям не избежать известности, хотя бы из-за их появления на свет. Пара часто радует поклонников видео и фото с близнецами на своих страницах в социальных сетях. Многие умиляются, когда видят в домашнем амплуа саму Аллу Борисовну. А есть и те, кто не понимают, как в ее возрасте можно было решиться на детей.

Между тем, Пугачева в свои 64 решилась на этот шаг. У нее уже есть дочь Кристина, которая сама уже давно мама. Единсвенное, что расстраивает Аллу Борисовну, так ее возраст, потом что понимает, что не сможет находиться «долго» со своими подрастающими детьми.

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