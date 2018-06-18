Бузова стала объектом насмешки из-за жеста гинеколога

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Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова поделилась своим мнением о российском образовании. Фото, которое прикрепила Ольга к посту, вызвало массу недовольных комментариев, но больше всего фолловерам не понравился жест телеведущей.

Известно, что Ольга Бузова является звездой Instagram и имеет несколько миллионов подписчиков. Именно этой аудитории Бузова рассказала о том, как она довольна своим российским образованием. Пост появился после публикации рейтингов вузов RUR. Ольга отметила, что не стала бы менять университет, поскольку считает свой выбор правильным.

Звезду высмеяли за жест на фото, из-за которого она стала объектом насмешки многих «хэйтеров». Некоторые называли это «жестом гинеколога».Сама певица называет это «жестом любви».

Юзеры Instagram не разделили мнение певицы и считают это намеком на будущую политическую профессию. Ранее Ольга Бузова со своей командой создала криптовалюту BuzCoin, а также недавно открыла ресторан на Цветном бульваре в Москве под названием Buzfood.