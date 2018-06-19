Британская модель шокировала посетителей пляжа обнаженной грудью

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Риана Сагдан всегда славилась своей непредсказуемостью и раскрепощенностью. На этот раз она решила шокировать всех отдыхающих на пляже размером своей груди.

Поклонники таланта британской модели Рианы Сагдан в конце прошлого года лицезрели ее шикарное тело на страницах одного из мужских глянцевых журналов, для которого она снялась абсолютно обнаженной. Но тогда поклонники не смогли рассмотреть полностью ее грудь – звезда прикрывала ее рукой, хотя роскошные формы было достаточно хорошо видно.

Теперь же знаменитость решила исправить такую оплошность и во время отдыха на одном из пляжей Испании сняла перед удивленными отдыхающими верхнюю часть своего купальника. Сагдан дефилировала по побережью, выставив напоказ свою обнаженную грудь, и даже не скрывалась от объективов папарацци, чем шокировала посетителей пляжа.

После увиденного многие очевидцы писали в интернете, что грудь британской модели действительно впечатляет своими размерами. Хотя были и такие пользователи, которые посомневались в ее натуральности. С наступлением лета на многих известных пляжах можно заметить звезд различного масштаба, которые показывают свое тело. Поклонники все же отмечают, что не все активно готовились к лету и смогли привести свою фигуру в порядок.