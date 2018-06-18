Друзья спасают от смерти певца Губина

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Известный певец Андрей Губин, исполнитель популярного в свое время хита «Зима-Холода» вновь хочет вернуться на сцену, как сообщил продюсер Тарас Вашишинин. Но эффектному возвращению певца мешает затяжная депрессия.

Продюссер подчеркнул, что песня почти готова. Но певца Губина мучает постоянная депрессия, которая может привести к плачевным последствиям. Друзья Андрея Губина стараются спасти его от смерти, пробуют вернуть его к нормальной жизни. Но певец упорно не хочет ни с кем общаться. Его мучают псевдо-боли на фоне проявившейся депрессии.

Сейчас артист проживает в Уфе. Он покинул Москву в 2018 году, проживает в съемной квартире. Несмотря на просьбы друзей и продюсера обратиться за помощью к специалисту, Андрей отказывается.

У Губина нет семьи, отношений. Он ведет аскетичный образ жизни, не появляется на публике. По словам близких певца, ему поставили диагноз "левосторонняя прозопалгия" еще на пике популярности. Из-за этой неизлечимой болезни и постоянных болей Андрей не может улыбаться и петь.