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Экс-супруга Армена Джигарханяна снова напомнила о себе

Сегодня, 13:30

История, главной героиней которой является Виталина Цымбалюк-Романовская, никак не утихает. На этот раз Виталина решила выступить в роли истца в суде.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна опять напомнила о себе. По ее заявлению, возбуждено уголовное дело о нарушении тайны личной жизни. Виталина обвиняет злоумышленников, в том, что ими незаконно была получена информация о состоянии ее личных банковских счетов, состоянии здоровья матери экс-супруги артиста. Эти сведения, а также личные фотографии женщины были переданы в СМИ без ее ведома и согласия. Следственными органами начато расследование.

В минувшем году было возбуждено уголовное дело по статье, о незаконном использовании специальных технических средств, с помощью которых производилось незаконное наблюдение за Цымбалюк-Романовской.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Борисович Джигарханян состояли в официальном браке на протяжении менее двух лет. Их расставание сопровождалось чередой скандалов. Джигарханян обвинил свою супругу в воровстве и причинении ему душевной боли.

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