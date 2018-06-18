Ольга Бузова не возвращает фанатам деньги за отмененный концерт в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде отменили концерт популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Однако сама артистка и её агенты не спешат возвращать людям деньги за билеты.

В Instagram-аккаунте Ольги Бузовой возмущенные поклонники в комментариях стали массово писать о том, что организаторы в Нижнем Новгороде отменили концерт артистки, но при этом пока ещё не вернули деньги за билеты. Агенты со стороны Бузовой на данный момент скандал не прокомментировали.

«Оля, твой концерт был отменён в Нижнем Новгороде, при этом деньги за билеты нам возвращать не хотят, что за неуважение к твоим фанатам ? Помоги, пожалуйста, с этим разобраться», - обратилась поклонницы к Бузовой, однако телеведущая отвечать на сообщение не стала.