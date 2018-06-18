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Галкин именинник: Игорь Николаев нашёл новый повод выпить «за любовь»

Сегодня, 12:36

Известный певец поздравил Максима в своём Instagram, заявив, что они не зря держат в руках рюмки.

Сегодня Максим Галкин именинник – ему исполнилось 42 года. По этому поводу множество артистов российской эстрады поздравляли телеведущего и пародиста. К ним присоединился и Игорь Николаев.

Певец нашёл новый повод выпить «за любовь» в День рождения Максима Галкина. Прикрепив фотографию, на которой Николаев запечатлён с артистом и с рюмками, он заявил, что хочет выпить за «чудесную драгоценную семью» и творчество. В конце певец пожелал Галкину счастья.

Поклонники в комментариях присоединились к поздравлениям Николаева, пожелав ему удачи, любви и отличного настроения.

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