VistaNews.ru


«Мисс Башкортостан-2018» поборется за престижный титул в Китае

Сегодня, 12:18

У модели из Уфы есть все шансы вернуться из Поднебесной в совершенно новом статусе.

Стать «Мисс Туризм планеты-2018» попробует стать уфимская модель Эльмира Шаихова. «Мисс Башкортостан-2018» отправится в КНР, где примет участие в популярном конкурсе красоты. Девушка поборется за престижный титул на мероприятии, которое уже стартовало накануне, 17 июня. Состязания будут продолжаться до 8 июля. Тогда же должны определить победительницу.

18-летняя студентка, несмотря на высокую конкуренцию, имеет все шансы выиграть конкурс и завоевать главную корону, поскольку, хоть и имеет юный возраст, но уже обладает серьёзным опытом участия на подобного рода мероприятиях. Известно, что своих представительниц в Китай делегируют также Австралия, Индия, США и Франция.

Ранее мы писали, что школьница из Красноярска поборется за титул мировой принцессы. Конкурс красоты пройдёт в Болгарии. 11-летняя Лиза настроена только на победу в конкурсе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Эльмира Шаихова победила в "Мисс Башкортостан-2018"

Екатерина Ампилогова из Брянска поборется за титул «Мисс Мира»

Третья девушка из Рязани претендует на титул «Мисс Maxim-2018»

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем