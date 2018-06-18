«Мисс Башкортостан-2018» поборется за престижный титул в Китае

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У модели из Уфы есть все шансы вернуться из Поднебесной в совершенно новом статусе.

Стать «Мисс Туризм планеты-2018» попробует стать уфимская модель Эльмира Шаихова. «Мисс Башкортостан-2018» отправится в КНР, где примет участие в популярном конкурсе красоты. Девушка поборется за престижный титул на мероприятии, которое уже стартовало накануне, 17 июня. Состязания будут продолжаться до 8 июля. Тогда же должны определить победительницу.

18-летняя студентка, несмотря на высокую конкуренцию, имеет все шансы выиграть конкурс и завоевать главную корону, поскольку, хоть и имеет юный возраст, но уже обладает серьёзным опытом участия на подобного рода мероприятиях. Известно, что своих представительниц в Китай делегируют также Австралия, Индия, США и Франция.

Ранее мы писали, что школьница из Красноярска поборется за титул мировой принцессы. Конкурс красоты пройдёт в Болгарии. 11-летняя Лиза настроена только на победу в конкурсе.