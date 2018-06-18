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Семья Плющенко и Рудковской пережила страшное землетрясение в Японии

Сегодня, 12:12

Семья Евгения Плющенко и Яны Рудковской пережила настоящий шок, когда оказалась в самом эпицентре смертельного землетрясения в Японии. По словам продюсера Димы Билана, сейчас уже все обошлось и они в безопасности.

Сообщается, что Плющенко, Рудковская, а также их сын Гном Гномыч, который на днях выступал на льду в Японии, на себе ощутили землетрясение в 6 баллов. К счастью, российские знаменитости не пострадали, однако пережили сильнейший шок.

«Берегите себя! Храни вас всех Бог», «Возвращайтесь домой! Тут безопасно», «Когда услышала про землетрясение, сразу подумала о вас! Слава богу, что всё в порядке», «Ужас какой! Хорошо, что обошлось», «Землетрясение это ужасно, страшно представить, что вы перенесли!», «Будьте осторожны ребята !!!Желаем Вам Здоровья и скорейшего решения страшной стихии!», - поддержали в комментариях поклонники Рудковской.

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