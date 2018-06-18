Волочкова продемонстрировала подготовку к ночи с новым кавалером

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На опубликованном снимке балерина стояла на коленях в ночнушке белого цвета, держа в руках цвета. Возле был небольшой столик с двумя бокалами вина, достаточно ясно намекая на романтическую обстановку с участием двоих.

Кроме того, там имелись свечи и фрукты. Волочкова в очередной раз выставила напоказ свои личные отношения, хотя от комментариев на этот раз решила отгородиться. Знаменитость часто критикуют за демонстрацию и личного, и талантов, и хоть балерина и писала, что ей всё равно на злые высказывания, но теперь она предпочла их и вовсе закрыть.

Вероятно, новый кавалер столько значит для Волочковой, что она не хочет и видеть какие-либо неприятные намёки. Подготовка к ночи хоть и осталась без комментариев, однако получила больше 6 тысяч «лайков». Сама Волочкова назвала романтику лучшим изобретением человечества, избавляющим от скуки.