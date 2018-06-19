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Нумеролог: Шубская и Овечкин задумаются о разводе после рождения ребенка

Сегодня, 06:30

Клара Кузденбаева, известный нумеролог и ясновидящая, сделала прогноз на будущее пары Александра Овечкина и Анастасии Шубской.

Супруги, по словам экстрасенса, задумаются о разводе после рождения ребенка. Ясновидящая сделала такой вывод на основании жизненных кодов. У Анастасии – 314 2911, она будет воспитывать своего ребенка как настоящего мужчину, без поблажек.

Шубская, по словам нумеролога, будет строгой матерью. Александр Овечкин обладает жизненным кодом 404 3811, а это значит, что все тепло ребенок получит от папы. На этой почве у пары могут возникать спорные ситуации.

Такое предположение экстрасенс сделала, поскольку стихия Овечкина – вода, а его супруги – земля. Они разные, но, как говорит экстрасенс, Шубская проявит мудрость, у них есть все шансы прожить долго и счастливо. У пары может быть критический период, когда они задумаются даже о разводе. Но любовь поможет пережить даже такой сложный период.

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