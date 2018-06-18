Ирина Шейк поменяла причёску и образ

Сегодня, 11:15

Судя по всему, изменить имидж модель решилась из-за перемен в жизни. Женщина очень коротко подстригла волосы и сделала чёлку.

Известная 32-летняя манекенщица Ирина Шейк неожиданно для всех поменяла причёску и образ. Новая короткая причёска модели стала главным поводом для обсуждений среди тысяч поклонников.

На официальной странице в Instagram Ирины Шейк появились новые фотографии. На них женщина была запечатлена с остриженными волосами и чёлкой. Многие фанаты заявили, что манекенщице больше шли длинные волосы. Некоторые посчитали, что Шейк просто надела парик.

Некоторые поклонники признаются, что новая причёска и образ Ирины очень ей идут, а перемены в образе были вызваны переменами в жизни. Возможно, что стрижка была просто нужна для очередной фотосессии или видео.