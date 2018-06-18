«Бузок и сакура»: Бабушка Бузовой высадила дома сакуру для внучек и дочери

Сегодня, 12:21

Возле дерева есть несколько табличек, где указаны имена всех. По словам Анны Бузовой, сакура – это знак того, что важнее семьи ничего нет.

Сёстры Бузовы показали в Сети несколько снимков со своей бабушкой, которая проживает в Литве, а теперь приехала навестить внучек и дочку. Её визиту все очень рады, поскольку пожилая женщина – самый жизнерадостный человек в семействе. Чтобы порадовать родню, она решила высадить сакуру, что очень всех тронуло.

По мнению фанатов сестёр, их бабушка очень хорошо выглядит. Ни о каких 80 годах, которые по паспорту, там и речи не идёт. Саму историю с высаживанием дерева поклонники прозвали «бузком и сакурой». Они порадовались, что у Ольги и Анны Бузовых есть такая родственница, пожелав им брать с ней пример в том числе и в жизнерадостности.