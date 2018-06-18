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Российские звезды развлекали гостей на свадьбе дочери миллиардера

Сегодня, 10:24

Замуж вышла 18-летняя Ирина Чигиринская, одно платье которой стоило 14 миллионов рублей. Публику веселили Григорий Лепс, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Николай Басков и Максим Галкин.

Самые популярные и знаменитые российские звезды развлекали гостей на свадьбе 18-летней Ирины Чигиринской, дочери известного миллиардера. Платье невесты стоило 14 миллионов рублей, а на закуску гостям потратили 16 миллионов рублей. Не мудрено, ведь состояние богатого папы оценивают в 3 миллиарда долларов.

С таким широким размахом Александр Чигиринский уже устраивал свадьбы старшей дочери и сына. Свадьба Ирины прошла 17 июня в загородном гольф-клубе, который принадлежит семье Эмина Агаларова. Платье невесты выполнено из драгоценных камней и тонких кружев, нарядом занимался ливанский дизайнер. Жених Морис предпочел облачиться в классический смокинг, молодой человек также выглядел превосходно.

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