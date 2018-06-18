В шоу «Русский ниндзя» принял участие разведчик с Камня-на-Оби

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Офицер показал, почему именно он должен выиграть в проекте.

Сергей Федорин, бывший офицер военной разведки, принял участие в шоу «Русский ниндзя» на Первом канале. Уроженец Камня-на-Оби Алтайского края рассказал, как пришёл на популярный проект. По его словам, он жил в Москве, когда ему предложили попробовать свои силы в данном соревновании. Разведчик подчеркнул, что в день проходило по три отбора, участие в которых принимали парни с отменной физической подготовкой со всей России. При этом из 50-60 человек оставался обычно только один претендент на победу. Таким посчастливилось стать и Сергею. Он успешно прошёл все этапы отбора и продемонстрировал, что достоин побороться за главный приз. В итоге мужчина прошёл в финал шоу «Русский ниндзя», который показали по ТВ. Как пояснил бывший военный, победить ему не удалось из-за незначительной ошибки. Он не рассчитал центробежную силу и ускорение. В итоге участник из Алтая сорвался и фактически отдал победу конкуренту.

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