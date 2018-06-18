В Одессе обнаружили свою Меган Маркл

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Окружение женщины шутит, что именно она и есть настоящая, а там, что с принцем Гарри, просто подмена.

Одесской герцогиней Сассекской является Ирина Грищук, прославившаяся на свою феноменальную схожесть с невесткой Елизаветы Второй в Сети. Супруг женщины следит за новостями в Британии, и когда Меган Маркл вышла замуж, получив титул, такой же в шутливой форме он «прибавил» и жене.

«Герцогиня Староконного» - так называют теперь одесскую версию жены принца Гарри. Знакомые женщины считают, что обнаруженное сходство должно как-то сыграть на руку Ирине Грищук. Например, женщина, которая в настоящее время переехала с дочкой в Москву, может бывать на светских мероприятиях в виде Меган Маркл, только преследуя свои цели. Однако Ирина Грищук, по всей видимости, пока в этом не заинтересована, предпочитая оставаться в стороне от всего.