VistaNews.ru


В Одессе обнаружили свою Меган Маркл

Сегодня, 12:27

Окружение женщины шутит, что именно она и есть настоящая, а там, что с принцем Гарри, просто подмена.

Одесской герцогиней Сассекской является Ирина Грищук, прославившаяся на свою феноменальную схожесть с невесткой Елизаветы Второй в Сети. Супруг женщины следит за новостями в Британии, и когда Меган Маркл вышла замуж, получив титул, такой же в шутливой форме он «прибавил» и жене.

«Герцогиня Староконного» - так называют теперь одесскую версию жены принца Гарри. Знакомые женщины считают, что обнаруженное сходство должно как-то сыграть на руку Ирине Грищук. Например, женщина, которая в настоящее время переехала с дочкой в Москву, может бывать на светских мероприятиях в виде Меган Маркл, только преследуя свои цели. Однако Ирина Грищук, по всей видимости, пока в этом не заинтересована, предпочитая оставаться в стороне от всего.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Меган Маркл перед Елизаветой II показала незнание королевского протокола

Ребенок принца Гарри и Меган Маркл не получит титул принца или принцессы

На сайте королевской семьи создали страницу Меган Маркл

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем