Кайли Дженнер в бюстгальтере и лосинах заметили в Голливуде

Сегодня, 08:30

Известная светская львица и собственницы бренда косметики Кайли Дженнер продолжает шокировать публику своим внешним видом. На этот раз молодую девушку заметили в Голливуде в одних только лосинах и бюстгальтере.

Кайли Дженнер, как и все члены семьи Кардашьян, является сама себе модельером, а потому часто самостоятельно задает новую моду. Недавно молодую маму заметили выходящей из ресторана в Голливуде в простом белом спортивном бюстгальтере, серых лосинах от Alexander Wang и необычной прозрачной обуви.

Данный стиль удивил поклонников, которые посчитали, что Кайли явно стремиться подражать своей старшей знаменитой сестре Ким Кардашьян. Стоит отметить, что последнее появление Ким в прозрачном платье до сих пор обсуждается в Сети.