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«Опасная выворотность»: Поклонники ужаснулись положению ног сына Рудковской

Сегодня, 12:20

По мнению поклонников, это характеризует наличие слишком большого количества тренировок у мальчика, а потому опасно для его здоровья.

Яна Рудковская в Сети в очередной раз заявила о том, как её сын талантлив и как его оценивают в Японии. Однако фанаты отметили, что продюсер забывает о более важных вещах. В первую очередь, это здоровье ребёнка.

На новом снимке левая нога была в «опасной выворотности». Так обычно её ставят звёзды балета, которые тренируются годами, но не 5-летний ребёнок. Данное положение, по мнению фанатов, характеризует, что фигурное катание слишком сильно давит на организм мальчика. Это ужаснуло интернет-пользователей.

Они начали спрашивать, когда Яна Рудковская уже успокоится и перестанет издеваться над сыном. Второй момент, не понравившийся фанатам – причёска ребёнка. Она была признана «слишком девичьей».

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