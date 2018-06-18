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Тайный возлюбленный Фриске сообщил подробности их личной жизни

Сегодня, 08:42

Пара встречалась на протяжении пяти лет. Для исполнительницы танцор был очень близок.

Мужчина рассказал, что он встретил Жанну в 2005 году и сообщил подробности их личной жизни. Тайный поклонник был на десять лет младше артистки. Также он снимался в клипе «Лето». Их роман начался весьма неожиданно, в скором времени художник даже сделал ей предложение руки и сердца. Однако танцор был очень ревнив, и не любил толпу поклонников Фриске. В итоге поклонник поставил Жанну перед выбором: либо он, либо карьера. Жанна решила выбрать шоу-бизнес. В скором времени молодые люди расстались, а после Фриске начала встречаться с Дмитрием Шепелевым. Однако после того, как бывший возлюбленный Фриске узнал о ее тяжелом заболевании, он постоянно находился рядом с ней. В прошлом ходили слухи о том, что сын Платон – ребенок ее тайного поклонника, однако танцор опроверг эти слухи.

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