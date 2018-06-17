Имущество Олега Яковлева получит его друг

Вчера, 22:37

Скоро исполнится год со дня смерти солиста группы «Иванушки» Олега Яковлева. Имя покойного часто звучит в скандальных заголовках, так как близкие певца никак не могут поделить наследство.

Почти год назад неожиданно для всех скончался солист группы «Иванушки» Олег Яковлев. Артист до последних дней скрывал свою болезнь – двухстороннее воспаление легких. Он никогда не жаловался на плохое самочувствие и до последнего работал.

После смерти артиста вокруг его имени часто развивались скандалы, связанные с разделением имущества. Стало известно, что в своем завещании покойный указал имя своего друга Романа Радова. Еще одной претенденткой на имущество была возлюбленная Яковлева – Александра Куцевол, однако ее имя не прописано в документе.

Теперь девушка утверждает, что Яковлев был слишком подвержен симптомам болезни и не понимал, что делает, когда подписывал завещание. Однако суд полностью на стороне Радова: друг покойного уже получил право владения недвижимостью Яковлева, а девушку и проживающих с ней людей выселят.

Александра возмущена произошедшим и подала исковое заявление в суд. Теперь Роман не сможет пользоваться имуществом до тех пор, пока суд не снимет запрет на совершение сделок с квартирой.