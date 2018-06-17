Дэвид Бекхэм дал супруге серьезные основания для ревности

Сегодня, 22:32

Причиной всему послужила фигуристая блондинка, дружба с которой завязалась у футболиста. Более того, девушка оказалась персональным фитнес-тренером, и раньше она работала с Викторией, однако перестала сотрудничать с моделью.

Дэвид Бекхэм дал собственной супруге серьезные основания для ревности, а на фоне других сплетен о личной жизни пары такие обстоятельства заставляют публику серьезно задуматься. Спортсмен уже несколько раз появлялся в обществе соблазнительной незнакомки, и не только в спортивном зале, как было бы вполне объяснимо.

Инсайдеры также сообщили, что Дэвид и Виктория Бекхэм, которых в обществе воспринимают как самую крепкую пару, пребывают в странных отношениях в последнее время. Футболист решил обзавестись новой командой для ведения бизнеса, а контракт с менеджером, ведущим дела семьи уже 20 лет, был разорван спортсменом.