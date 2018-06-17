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Натали Неведрова рассказала о безумных туристах в Москве на ЧМ-2018

Сегодня, 21:27

Российская телеведущая и продюсер в своем профиле в Instaram поделилась своим мнением о происходящем в Москве.

Натали Неведрова рассказала о безумных туристах в Москве на ЧМ-2018. Телеведущая поделилась своим мнением о многочисленных болельщиках в своем профиле в Instaram. Сделать это она решила после того, как в «сториз» задала подписчикам вопрос, рады ли они такому потоку иностранных граждан: «Мнения разделились 50/50. Я слышу восторженные крики от одних и негодование от других. Мол, никуда не прийти, не сесть, не погулять», - отмечает Неведрова.

Сама Натали написала следующее: «Лично я радуюсь, когда вижу это сумасшествие (в хорошем смысле этого слова). Что мне видится в этой толпе: яркие краски, беззаботные вечера, радостный галдёж, особая энергетика всеобщего праздника, и даже объятий больше на улицах». Телеведущая отмечает, что в Москве кипит жизнь, но не повседневная и бытовая, а настоящая жизнь и молодость.

«Я очень-очень хочу, чтобы этот поток туристов не прекратился. Со временем к нему привыкнет масса, как привыкла к платным парковкам, велосипедам, новым красивым московским улицам в центре. Даже к раскопам и стройке привыкла. Потому что увидели, как становится красиво в Москве», - пишет Натали.

Звезда также подчеркнула сложный русский менталитет, который всего боится. Она выразила желание, чтобы люди чаще улыбались друг другу и не боялись обнимать незнакомцев, показывая дружбу и единство.

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