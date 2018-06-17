Кузен Елизаветы II готовится к гей-свадьбе

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Монаршую семью ждет очередное потрясение - лорд Ивар Маунбеттен в частной часовне поместья Маунтбеттена в Девоне торжественно и скромно возьмет в законные супруги своего милого Джеймса Койла.

Елизавета II так и не смогла удержать династию в привычных жестких рамках, которыми так славилась монаршая семья. Сначала принц Гарри женился на женщине без благородного происхождения и британского гражданства, к тому же разведенной, а теперь еще и новость о предстоящем однополом браке родственника добавила седины в ее прическу.

Как стало известно, праправнук королевы Виктории, в теле которого течет кровь Александра Пушкина и Екатерины II, 53-летний лорд Ивар Маунбеттен готовится к гей-свадьбе со своим избранником Джеймсом Койлом. Именно ради него кузен Елизаветы II, ранее известный прилежный семьянин, отец троих детей, два года назад сделал каминг-аут. Теперь же счастливый лорд готовится к скромной и непубличной свадьбе по великой любви. На торжество королевской четы в часовню приглашены дочки лорда, ближайшие друзья и родственники, а еще 120 гостей явятся на празднование чуть позже. На вечеринке не будет привычных для свадьбы обрядов - лишь вкусная еда, приятная музыка, и сыр вместо торта.

Лорд признался, что решился на предложение, чтобы подарить никогда не женатому возлюбленную семью. Под венец лорда Ивара поведет его экс-супруга Пенелопа Томпсон - мудрейшая женщина, по его словам, которая с первого дня их супружеской жизни знала об ориентации мужчины, однако тщательно скрывала данный факт, создавая образ полноценной и счастливой семьи.