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Хилькевич сфотографировалась с двумя папами

Сегодня, 20:37

Актриса Анна Хилькевич поделилась со своими подписчиками в Instagram трогательным фото. Всего за несколько минут пост набрал более двадцати «лайков».

Хилькевич сфотографировалась с двумя папами и выложила снимок в свой профиль в Instagram. На снимке актриса позирует в черном вечернем платье в пол и держится за руки с двумя мужчинами. Анна подписала фотографию следующим образом: «На фото два моих самых важных в жизни мужчины. Два папы. Один мой папа - тот самый супергерой моего детства, глядя на которого я знала, какой должен быть мужчина. А второй папа (не мой, правда) супергерой для моей доченьки и, конечно же, для меня». В завершении актриса предлагает выпить «чашечку чая с тортиком» за всех пап «таких умных, сильных, смелых, справедливых и нежно любящих своих детей».

Подписчики оценили трогательное фото и отметили, что Хилькевич на фото очень счастливая: «У вас замечательная семья», «Поздравляю, иметь такую опору в жизни очень важно», «Настоящие мужчины», «Какие вы красивые», «Аня, отличное фото добра тебе красотка! И здоровье обоим Папам!» - пишут восхищенные подписчики.

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