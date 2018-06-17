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У Юлии Савичевой болит голова от призраков старинных замков

Сегодня, 20:03

Оказывается, певица восприимчивый человек и тонко чувствует энергетику. Об этом она рассказала в Instagram, где показала новые кадры из отдыха в Португалии.

У Юлии Савичевой, которая даже сейчас боится темноты и вскрикивает от страшных моментов в фильмах ужасов, болит голова от призраков старинных замков. Об этом звезда эстрады рассказал поклонникам в Instagram во время отдыха в Португалии. Пост откровения за 20 минут оценили только 640 поклонников, и не мудрено, ведь на нее подписаны только 345 тысяч человек. Это из-за того, что Юлия не скандальная и не любит выставлять свою жизнь напоказ.

Знаменитость написала: «Я обожаю старинные развалины домов, замков. В Португалии этого очень много. Каждый раз с замиранием сердца прохожу, всматриваюсь, прислушиваюсь. Я верю в то, что место хранит память о том, кто здесь жил, какие тут происходили события. Даже голова порой начинает болеть после экскурсий по замкам 15-го века. Человек я восприимчивый ко всему такому. А вдруг призраки из прошлого? Ночью я бы никогда не пошла в такое место конечно!».

Также певица спросила у поклонников, кто и какие имеет страхи из детства.

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