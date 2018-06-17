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Британский ведущий обвинил певицу Рианну в воровстве

Сегодня, 19:40

Ведущий британского шоу уличил Рианну в воровстве. Он показал в студии снимки, чтобы узнать у певицы правду.

Грэм Нортон, посмотрев фотографии звезды, прогуливающийся по улице со стаканами из разных баров или кафе, обвинил ее в студии в воровстве посуды. Потом спросил: «Вы хоть спрашивали разрешения выйти из заведения с их стаканом?»

На такой провокационный вопрос реакция Рианны была спокойной, ее лишь смутило, что увидит программу «Шоу Грэма Нортона» мама. После чего дочка - «воровка» извинилась перед ней. А также певица узнала один из стаканов отеля и сказала, что «этот вернула обратно, где и взяла!»

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