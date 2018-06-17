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Екатерина Архарова готова продать свою квартиру в Юрмале

Сегодня, 18:57

Актриса Екатерина Архарова решилась продать свою квартиру в Юрмале. Как бы там не была она ей дорога, это нужно для светлого будущего с возлюбленным бизнесменом.

Племянница Эммануила Виторгана совсем недавно приняла предложение руки и сердца от Артема Илясова. Как она поделилась журналистам, это было незабываемо. После тяжелых съемок в Таганроге она наконец возвращалась домой, а там ждал ее романтический подарок – усыпанная тюльпанами квартира, расставленные свечи по комнате и вкусный стол.

Будущая семья мечтает о доме с землей, который как раз расположен на родине ее отчима. И для это нужно пожертвовать квартирой в Юрмале. Девушка долго обдумывала и пришла к тому, что все таки готова. И вот - выложила объявление у себя на странице в Instagram. Такая квартира и вправду мечта многих. Мало того, что она огромная – аж 199 квадратных метров и терраса 35, так еще и в семи минутах от моря. В апартаментах два санузла, огромная гостиная и две спальни. Актриса также оставляет всю мебель, технику и украшения комнат. Цену она пока публично не объявляла.

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