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Кристина Орбакайте «взорвала» соцсети редким детским снимком

Сегодня, 18:27

Популярная певица и актриса Кристина Орбакайте буквально «взорвала» соцсети своим редким детским снимком вместе с отцом. Поклонники были в восторге увидеть, какой Кристина была , когда ещё не начала появляться на телевидении.

Кристина Орбакайте в своем Instagram разместила своей редкое детское фото вместе с отцом Миколасом Орбакасом. «С Днём Отца! Папа я люблю тебя!», - трогательно подписала семейный кадр Кристина. Поклонники были в восторге от того, что знаменитость поделилась своими детскими снимками, которые ранее нигде не были опубликованы.

«Ой, какая хорошенькая! Кристиночка, вы такая милая», «Очень милое и трогательное фото! Кристина гордимся вами! И очень любим!», «Очень милая фотография», «Это настоящее звёздное фото», «Очень мило, вся в папу», - написали в комментариях интернет-пользователи.

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