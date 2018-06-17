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Дана Борисова отпраздновала день рождения без алкоголя

Сегодня, 18:43

В кафе «Ментано» телеблондинка угощала гостей морсом, чаем, кофе, и безглютеновым тортом.

Длительная борьба с алкогольной и наркотической зависимостью, из-за которой Дана Борисова практически лишилась своей 10-летней дочери Полины, заставила телеведущую переосмыслить свое поведение, взять себя в руки, и начать жить по-новому. По словам знаменитой блондинки, она больше не пьет, и старается окружать себя непьющими людьми.

В подтверждение сему Борисова даже свой день рождения отпраздновала без капли алкоголя - роскошный праздничный стол в столичном кафе «Ментано» включал лишь морс, чай и кофе. Помимо этого, всем гостям были предложены блюда итальянской кухни, а на десерт женщина угощала всех безглютеновым тортом.

Главным гостем сего мероприятия стала ее дочь Полина. Во время празднования девочка развлекала гостей матери игрой в «Мафию», различными головоломками, а после помогала открывать все подарки. Счастливая Дана Борисова была удивлена таким количеством подаренных букетов цветов: «можно цветочный магазин открывать», и, поблагодарила всех за чудесные подарки - ее любимые крема, изысканный браслет с кристаллами Сваровски, сумка Луи Виттон, клатч Гуччи, набор очень вкусного чая. Ну и, конечно же, сексуальное белье оранжевого цвета, в котором она уж точно повстречает своего принца.

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