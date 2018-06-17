VistaNews.ru


Кендалл Дженнер и Беллу Хадид назвали самыми яркими звёздами показа Versace в Милане

Сегодня, 18:08

Знаменитости, прославившиеся в качестве Instagirl из-за огромного числа постов в интернете, продемонстрировали, что и подиум им под силу.

Яркое платье с принтом у Кендалл Дженнер, отлично выделяющее её стройную фигуру. Чёрное кожаное мини с глубоким декольте стиля бандо, открывающее объёмную грудь у Беллы Хадид. Эти образы эксперты по моде назвали самыми незабываемыми в рамках показа Versace.

Стоит отметить, что Кендалл Дженнер и Белла Хадил появились вместе не только в Милане. Это давние подруги, которые очень хорошо общаются, а также часто участвуют в совместных проектах. Например, недавно в Сети появился провокационный ролик для одного из модных домов, где звёзды позировали только в нижнем белье и рубашках-«ковбойках».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Кендалл Дженнер бросила мать и переехала к своему возлюбленному

Кендалл Дженнер снялась полуображённой вместе с Беллой Хадид

Кендалл Дженнер прикрыла соски «мороженкой»

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем