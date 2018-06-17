Кендалл Дженнер и Беллу Хадид назвали самыми яркими звёздами показа Versace в Милане

Сегодня, 18:08

Знаменитости, прославившиеся в качестве Instagirl из-за огромного числа постов в интернете, продемонстрировали, что и подиум им под силу.

Яркое платье с принтом у Кендалл Дженнер, отлично выделяющее её стройную фигуру. Чёрное кожаное мини с глубоким декольте стиля бандо, открывающее объёмную грудь у Беллы Хадид. Эти образы эксперты по моде назвали самыми незабываемыми в рамках показа Versace.

Стоит отметить, что Кендалл Дженнер и Белла Хадил появились вместе не только в Милане. Это давние подруги, которые очень хорошо общаются, а также часто участвуют в совместных проектах. Например, недавно в Сети появился провокационный ролик для одного из модных домов, где звёзды позировали только в нижнем белье и рубашках-«ковбойках».