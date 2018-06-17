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Глюкоза: Половину моих друзей детства посадили или убили

Сегодня, 17:47

Российская певица Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась секретом из подростковой жизни. Как сообщила артистка, раньше она принимала наркотики и употребляла алкоголь. Половину из друзей детства, по словам Ионовой, убили или посадили. Это признание прозвучало на передаче «Однажды», ведущим которой является Сергей Майоров.

 

Провела Чистякова-Ионова детство на улице и в подъездах, где принято было принимать алкоголь в больших количествах. Сейчас она успешная женщина, счастливая мама.

Но раньше было не все так радужно. Друзья Глюкозы, как и она, принимали наркотики, а алкоголь считался обыденной вещью. Среда, в которой росла Наташа, повлияла на нее. Но она смогла завязать, в отличие от ее друзей. По словам звезды, половина из ее старых друзей находится в местах заключения или уже мертвы.

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