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Сати Казанова шокировала признанием в употреблении наркотиков

Сегодня, 17:13

Одна из самых красивый и талантливых певиц российской эстрады Сати Казанова осмелилась рассказать публично о своих пагубных привычках. Знаменитость рассказала, как в одно время увлекалась наркотиками и алкоголем.

В новом выпуске «Секрета на миллион», где гостьей в студии стала Сати Казанова, прозвучала неожиданная правда. Поклонники узнали, что в 2000-годы знаменитость могла до утра гулять по ночным клубам, не ограничивать себя в алкоголе и курить. Более того, Сати призналась, что в Москве первый раз попробовала наркотики.

В 2005 году Казанова, благодаря возлюбленному-миллионеру, смогла побороть свои пагубные привычки и даже занялась йогой. Теперь певица пропагандирует исключительно правильный образ жизни и не любит вспоминать о своем грешном прошлом.

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