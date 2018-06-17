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«Тряпки для нищебродов»: Поклонники раскритиковали новую коллекцию одежды от Тимати

Сегодня, 17:30

По мнению фанатов, над представленными нарядами дизайнер совсем не старался, сделав их слишком обычными.

Единственное отличие заключалось в надписи «ВОЛК», но и она была сделана не с помощью какого-то уникального шрифта. По мнению поклонников, это были «тряпки», которые легко найдутся не то, что в недорогом магазине, но и на вещевом рынке. Сам Тимати заявил, что его новая коллекция исключительно для тех, кто против всех бунтует и идёт своей дорогой.

Однако поклонники не согласились. Критики отметили, что такие наряды больше подойдут «нищебродам». Также не понравились и модели, выбранные для демонстрации «тряпок». Большинство фанатов заявили, что в этот раз Тимати просто решил использовать свою популярность, чтобы заработать, практически ничего не делая.

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