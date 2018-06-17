Сергей Зверев считает, что его сына ждёт очередной развод

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Один из самых эпатажных стилистов, звезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев снова не нашёл общий язык с женой своего сына.

Не так давно Сергей Зверев-младший женился второй раз. Как известно, Зверев-старший не присутствовал на этой свадьбе, также, как и на первой в 2014 году. Как и предполагал звёздный стилист, первый брак продлился не долго, пара развелась через полгода после бракосочетания.

По мнению Сергея Зверева, и этот брак окончится разводом. По словам стилиста, сын скоро расстанется с новой женой. Зверев уточнил, что сын давно зарабатывает на жизнь сам и живёт так, как считает нужным.

Напомним, что вопреки ожиданиям звёздного стилиста, Сергей Зверев-младший не пошёл по его стопам, а стал простым рабочим. Как считает сам молодой человек, ему не по душе гламур и всё, что с ним связано.

Как итог, отношения между отцом и сыном не самые тёплые. В предстоящую двухнедельную поездку на Алтай к родственникам Зверев-старший собирается ехать один. Остаётся надеяться, что ситуация в семье звёздного стилиста в скором времени изменится.