VistaNews.ru


Сергей Зверев считает, что его сына ждёт очередной развод

Сегодня, 17:36

Один из самых эпатажных стилистов, звезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев снова не нашёл общий язык с женой своего сына.

Не так давно Сергей Зверев-младший женился второй раз. Как известно, Зверев-старший не присутствовал на этой свадьбе, также, как и на первой в 2014 году. Как и предполагал звёздный стилист, первый брак продлился не долго, пара развелась через полгода после бракосочетания.

По мнению Сергея Зверева, и этот брак окончится разводом. По словам стилиста, сын скоро расстанется с новой женой. Зверев уточнил, что сын давно зарабатывает на жизнь сам и живёт так, как считает нужным.

Напомним, что вопреки ожиданиям звёздного стилиста, Сергей Зверев-младший не пошёл по его стопам, а стал простым рабочим. Как считает сам молодой человек, ему не по душе гламур и всё, что с ним связано.

Как итог, отношения между отцом и сыном не самые тёплые. В предстоящую двухнедельную поездку на Алтай к родственникам Зверев-старший собирается ехать один. Остаётся надеяться, что ситуация в семье звёздного стилиста в скором времени изменится.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Сергей Зверев не пришел на свадьбу к сыну

Полуголый Зверев показал "секс" на фотосессии

Сергей Зверев перепел армейский суперхит «Дембеля»

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем