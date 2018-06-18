Kesha назвала продюсера Кэти Перри ее насильником

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Певица не только обвинила собственного наставника, но и распустила слухи о его домогательствах к другой артистке. Тем не менее, сейчас знаменитость отрицает, что поводы для сплетен и судебных разбирательств подала именно она.

Изнасилованная Kesha назвала продюсера Кэти Перри ее же насильником, произошло это после личной переписки, в которой Перри якобы призналась, что Доктор Люк причинил ей вред в плане интимного характера. Информация дошла и до самого продюсера, после чего он, его адвокаты и Кэти начали отрицать, что такие слухи имеют право на жизнь.

Тем не менее, общего с Кэти Перри продюсера Kesha также ранее обвинила в изнасиловании, но на этот раз – относительно собственной персоны. Артистка также настаивала, что помимо сексуальных домогательств, она страдала и по другим причинам – наставник якобы склонял артистку к употреблению наркотиков.