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Тощая Герцег из «ВИА Гры» расстроила фанатов своей худобой

Сегодня, 17:29

Недавняя публикация певицы в соцсети вызвала бурную реакцию фанатов, чьи мнения разделились. До сих пор неизвестно, кто из сторон прав.

 

Эрика Герцег, вокалистка «ВИА Гры» с 2013 года и по сей день, всегда славилась своей худобой. При этом девушка имеет довольно стройное телосложение с округлостями. В своём Instagram певица часто публикует фотографии, на которых хорошо подчёркнуты её формы. Однако последний опубликованный снимок расстроил фанатов и вызвал ещё большие споры между ними.

Дело в том, что Эрика Герцег на этом фото выглядит так, что поклонники говорят ей: «тощая». Девушка одета в узкие леггинсы чёрного цвета, который, как известно, стройнит. Сверху надета блузка-безрукавка. Некоторые фанаты продолжали оставлять комплименты Эрике, другие же озабочены её здоровьем. Кто-то предположил, что певица заметно худеет с каждым опубликованным фото, а кто-то просит успокоиться, потому что не видит изменений в её физической форме.

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