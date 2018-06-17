«Женщина – цветок»: Бузова жаждет любви

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Ольга Бузова продолжает говорить о своем одиночестве. Телеведущая выложила в Instagram фото с характерной подписью.

Ни для кого не секрет, что успешная телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова давно не нуждается в материальных благах. Девушка активно строит свою карьеру и развивается во многих сферах. Недавно Бузова даже открыла собственный ресторан и не собирается останавливаться на достигнутом. Казалось бы, у артистки есть все, и ей не на что жаловаться.

Однако Ольга Бузова жаждет любви. Долгое время ее сердце никому не принадлежит и она часто говорит о своем одиночестве. Вот и сейчас Бузова выложила в свой Instagram фото, под которым написала: «Женщина – цветок. Когда она находится в любящих и заботливых руках, она расцветает». Своим фото с растущими в саду петуньями певица явно намекает, что давно ждет «садовника», который окутает ее любовью и нежностью, чтобы, наконец, Ольга раскрылась как самый прекрасный цветок.

Поклонники активно поддерживают звезду, говоря о том, что Ольга обязательно найдет своего человека, который будет любить ее и подарит настоящее женское счастье. Некоторые отметили в комментариях, что в последнее время Бузова выглядит очень счастливой, намекая на то, что «садовник», по всей видимости, уже нашелся.