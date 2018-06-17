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"Фейк": Сын Аниты Цой просил деньги на лечение мамы в социальной сети

Сегодня, 16:05

Недавно в сети появилась запись о том, что Анита Цой попала в смертельное ДТП. Об этом сообщил рузьям и родственикам сын Аниты, Сергей. В сообщении в социальной сети было указано, что в аварии погибли три человека, а сама певица получила серьезные травмы. Сын Аниты Цой просил денег на лечение пострадавшей мамы.

Деньги собирались на операцию, и близкие люди певицы были шокированы этой новостью. Помимо этого, в посте были указаны реквизиты для сбора средств. Как оказалось потом, страницу Сергея взломали хакеры, а пост оказался "фейком". Они решили таким образом пошутить над певицей. Подписчики возмущены таким поступком злоумышленников.

 

Сама Анита Цой опровергла информацию о смертельном ДТП. Она просит своих фолловеров не реагировать на подобные провокации.

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