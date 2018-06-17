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Юлия Михалкова: Никогда не смогу простить предательство

Сегодня, 15:59

Звезда «Уральских пельменей» рассказала о пластических операциях, звездной болезни, поездках по России, и о том, к кому она всегда стремится вернуться.

Актриса Юлия Михалкова сообщила, что поклонники очень сильно ошибаются, считая, что она сделала много пластических операций: «люди, это не скальпель хирурга, а мама и папа постарались». По ее словам, хорошую внешность ей обеспечивает регулярный элементарный уход за кожей и тренажерный зал.

Уроженка Верхней Пышмы на данный момент и не думает переезжать в Москву, и решится на этот шаг лишь когда поймет, что сможет «прыгнуть выше головы». Она убеждена, что дома всегда лучше, и со всех уголков мира желает побыстрее вернуться к маме с горячими ватрушками и друзьям.

Юлия призналась, что после каждого выступления она с коллегами из «Уральских пельменей» любит побродить по городам, изучить музеи, улицы, пообщаться с местными жителями, и скоро, вероятно, будут выпускать новый путеводитель – «Пельменная Россия».

Актриса никогда не страдала звездной болезнью, ведь ее воспитывали, приучая смотреть людям прямо в глаза. Она призналась: «Никогда не смогу простить предательство», хотя может закрыть глаза на многие ужасные действия.

Юлия отметила, что в отличие от своей героини она добрее, а ребята из шоу часто называют ее в шутку народной артисткой.

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