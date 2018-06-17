«Руки-базуки» удивил пользователей своим накачанным телом до инъекций

Сегодня, 16:05

Известный «синтоловый качок» продемонстрировал себя в физической форме, которую ещё не видели подписчики его соцсети.

Кирилл Терёшин поделился в Instagram фотографией, похваставшись не перекачанным телом до инъекций. На снимке со спины заметно, что руки ещё не превратились в базуки. Молодой человек отметил, что такие мышцы он сумел накачать за три года до того, как пошёл в армию. Пользователей Сети удивило, что Кирилл вообще служил в армии.

«Синтоловый качок» утверждает, что ему понадобится всего несколько месяцев, чтобы вернуться к таким формам. А с помощью других добавок ему удастся нарастить более красивые по форме мускулы. Подписчики соцсети засомневались, Кирилл ли это на фото. Также им показалось, что снимок обработан в фотошопе или любом другом фоторедакторе. Слишком непропорционально выглядит верхняя часть тела качка.