«Хейтеры, нам вас не видно»: Пародия двух сестёр на клип «Гучи» покорила Сеть

Сегодня, 16:07

Звёзды Black Star сняли клип, который не очень понравился пользователям Сети. Молодые блогеры решили обыграть видео и сделать всё по-своему.

Эта пародия «Двух сестёр», перевод названия канала на Youtube с английского, быстро набирает просмотры и отметки «мне нравится». При этом соотношение лайков и дизлайков довольно разнится. Это говорит о том, что клип Тимати и Егора Крида «Гучи» хотя бы по статистическим данным нравится молодёжи меньше, чем покорившая Сеть пародия на него.

«Две сестры» со своими друзьями сняли пародию, но с изменением текста песни, кроме начала, где две девочки разговаривают по телефону и договариваются сходить за одеждой. Текст такой же пафосный, как и у Тимати с Кридом. Хотя и не содержит нецензурной лексики. Одна из строчек гласит, что «Две сестры» не обращают внимание на тех, кому они не нравятся своими видео: «Хейтеры, нам вас не видно». Подписчикам, к слову понравился сам клип, что отражается в комментариях под видео. Но их удивило, что лайки стали появляться в большом количестве, когда просмотров было намного меньше.