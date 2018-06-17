Ходченкова призналась, почему долгое время не общалась с Говорухиным

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Светлану Ходченкову по праву называют «актрисой Говорухина». Именно благодаря его фильмам с ее участием о девушке узнали в киноиндустрии.

Недавно скончался гениальный режиссер, подаривший прекрасные фильмы и зажегший новых талантов Станислав Сергеевич Говорухин. Когда проходили пробы на «Благословите женщину», юная 19-летняя Ходченкова решила себя попробовать. Тогда девушка с пышными формами покорила режиссера и тот сразу взял ее в главные героини. Вскоре он снял ее и в «Не хлебом единым», а потом уже она получила славу во всех проявлениях.

После чего и стали шептаться об их якобы романе. Сама актриса всегда отрицала какую-либо связь с Говорухиным, называя его своим «вторым» отцом и очень его уважая.

Однако со славой ей хотелось и стать более привлекательной. Это и стало причиной того, как она призналась, что муза и Говорухин долгое время не общались. Девушка садится на диету, пробует свои силы в кино других режиссеров и ссорится со Станиславом Сергеевичем. Он был обижен на нее и совсем в ярости. По его мнению, похудение лишь отберет у нее эту славу, это было ее «изюминкой». Тут можно предположить, что он просчитался. Девушка продолжает сниматься в кино по сей день и в новом амплуа.

И в 2015 режиссер пригласил в свою картину «Конец плохой эпохи», которая по совместительству была и последней в его картотеке. Этот фильм стал отправной точкой к их примирению.

После известия о смерти девушка опубликовала у себя в социальных сетях его фото, подписав его словами скорби и огромной благодарности великому режиссеру.