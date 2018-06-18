Гоша Куценко: Я готов стать дедушкой

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Гоша Куценко, российский актер и певец уже имеет троих детей. Но как признался сам артист, он готов стать дедушкой. Он надеется, что дочь от первого брака с Марией Порошиной в скором захочет стать мамой. Но пока сама Полина активно развивает актерское мастерство и замуж не планирует. Во втором браке с Ириной Скриниченко у Гоши Куценко родились еще двое детей.

Старшая дочь Куценко пошла по стопе звездных родителей и строит актерскую карьеру. Сейчас у нее есть молодой человек, который пока, по словам Гоши, замуж его дочь почему-то не зовет. Парень звездной дочери по профессии режиссер.

Актер гордится своими детьми и не упускает возможности рассказать об этом всем. С грустью Куценко подытожил, что не может проводить с детьми много времени из-за занятости. Он очень надеется, что дочь его осчастливит внуками.