В доме Билана в его отсутствие «понасрали всякие проходимцы»

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Певец жалуется на лису, которая приходила к нему в гости. Соответствующий ролик появился в Instagram, за 20 минут его оценили более 45,4 тысяч пользователей.

Оказывается, в доме Димы Билана в его отсутствие происходят странные вещи. Видимо, певец не один является хозяином особняка в лесу. К звезде приходит лиса, которая беспечно вылеживается на его любимом кресле, установленном на улице. Билан опубликовал ролик отчаяния, который подписал комментарием: «Пока не было дома, относительно, понасрали всякие проходимцы!».

Пользователи принялись сетовать на хищников, которые испортили настроение их кумиру. Среди фанатов нашлись и те, кто сделал выговор Диме Билану, отметив, что нечего в лесах дома строить, так как там уже живут животные. В основном публика артиста радовалась, что он жив и здоров и идет на поправку. Многие напрашивались в гости к любимому исполнителю, а другие находили общие предметы в своем доме, о чем непременно рассказывали.