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Актриса Елена Яковлева рассказала о письмах, полученных из тюрьмы

Сегодня, 14:59

Елена Яковлева, известная российская актриса, поделилась своими переживаниями, полученными после фильма «Интердевочка». Она рассказала, как благодаря этому культовому фильму приобрела не только славу, но и навязчивых поклонников. Один из них написал письмо из тюрьмы.

Именно этот фильм стал решающим в карьере Елены, на ее голову «свалилась» невероятная популярность. Но это не могло радовать актрису долго, ведь у каждого события есть и другая сторона медали. Вместе с любовью народа у Яковлевой появился страх за свою жизнь. В письме из тюрьмы, которое получила Елена, странный поклонник попросил подождать его из места заключения. Обещал также ждать ее с гвоздиками. С того момента Елена Яковлева, по ее словам, опасалась каждого прохожего.

Былую славу артистка получила после роли в сериале «Каменская». На данный момент она снимается в фильме «Вратарь Галактики», который выйдет в 2019 году.

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