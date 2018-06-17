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«Модник» Мот выдал свое мажористое детство

Вчера, 23:45

Кубанский рэпер опубликовал детское фото в официальной группе «ВКонтакте», судя по которому, исполнитель никогда не ощущал недостатка в финансовых средствах.

В официальном сообществе рэпер из Кубани Матвей Мельников (Мот) разместил детское фото, на котором популярный исполнитель запечатлен с самодельной яркой короной на голове: «с детства был модником».

Пользователи соцсети оценили «красавчика» на забавном фото, отметив, что довольно непривычно видеть его без бороды. Внимательные поклонники подчеркнули, что данным фото «модник» выдал свое мажористое детство. На безбедную жизнь указывают редкая кофта с лейблом Томми Хилфигера, редкий для тех времен монитор 14 дюймов «Вьюсоник», и какая-то необычная бутылка на заднем фоне.

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