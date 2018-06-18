Хирург раскрыл тайны операций Лободы, Кардашьян и Варнавы

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Знатные красавицы шоу-биза прибегают рано или поздно к пластике. Как сделали Светлана Лобода, Ким Кардашьян и Екатерина Варнава.

Известный пластический хирург тайны операций Лободы, Кардашьян и Варнавы. Посмотрев фото красавиц, он без труда увидел, что и где им поправляли.

Длинноногая красотка и новоиспеченная мамочка Светлана Лобода может похвастаться внешними данными еще с детства. Наверное, ее талии, длине ног и выразительным глазам позавидовали все, кто ее видел. Однако «чудесник» Хачатрян все же уличил ее в пластике. А именно, она сделала нос, губы, подчеркнула скулы. Плюс ко всему, она активная личность. Занимается спортом, следит за питанием. Ей хоть родители и дали эффектную внешность, но все же надо все и всегда подчеркивать и беречь.

Про голливудскую теледиву Ким Кардашьян не знает только ленивый. Про нее и в правду можно сказать, что построила она дорогу на сцену через «пятую точку». Ким известна в первую очередь благодаря пышным формам, которые сейчас мечтают скопировать миллионы подражательниц миссис Вэст. Хоть она никогда и не скрывала свои операции, Вардан показал все явные на теле Кардашьян. А именно она прибегала к маммопластике, липофилингу ягодиц, а также ринопластике. Ким тоже Бог не обделил красивой внешностью, однако имидж есть имидж. Хотя вся семья Кардашьян-Дженнер, начиная от их мамы Крис обращались к пластике.

Екатерину Варнаву, наверное, с самого начала звездного пути пытались «подколоть» за ее нос. Однако она всегда спокойно реагировала и сама смеялась над этим. Не зря она известная актриса одного из известных юмористических шоу страны. Хачатрян все же сказал, что она также прибегала к ринопластике и операция у него прошла очень успешно, потому что все выглядит аккуратно.