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Финансовый скандал разрушил отношения Дунаевского с сыном

Сегодня, 14:03

В студии передачи Юрия Николаева «Честное слово» композитор рассказал о личной жизни и известном отце, а также сообщил, что уже давно не общается с Дмитрием, хотя в свое время поддерживал и защищал его.

Очередным героем телешоу Юрия Николаева «Честное слово» стал композитор Максим Дунаевский. В ходе беседы речь зашла о финансовом скандале, который произошел несколько лет назад в их семье. Его сын Дмитрий подделал подпись, и украл со счета своей матери, известной актрисы Натальи Андрейченко, около 1 миллиона долларов, которые вложил в ресторанный бизнес. Женщина не простила такой поступок своего наследника, и подала на него в суд.

Вспоминая об этом, Максим Исаакович отметил, что тогда понимал Дмитрия лишь с профессиональной точки зрения, однако с точки зрения человеческой он был не прав: «Нельзя втягивать близких людей в финансовые игры». Этот скандал разрушил отношения Дунаевского с сыном, они не общаются уже около двух лет.

Также композитор не поддерживает отношения с дочерью Алиной от переводчицы Нины Спада, объясняя это тем, что у повзрослевшей девушки появилось слишком много претензий к отцу.

На данный момент Максим Дунаевский живет в счастливом браке с Мариной Рождественской, супруги воспитывают общую дочь. Композитор отметил, что на его хорошие отношения с бывшими женами ничего не повлияло, они по-прежнему чудесно общаются.

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